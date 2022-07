Un an après les inondations dans la vallée de la Vesdre, les pêcheurs font toujours grise mine

Les 2000 membres de la Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est ont rangé leur ligne. Aujourd’hui, la Vesdre n’est plus attirante. "Ce n'est pas pêchable, l'eau est toute brune, la turbidité est là, donc nous, on reste tranquilles" confie Pascal Crul, président de la Ligue. "Nous avons des gens qui viennent visiter notre rivière, qui viennent pêcher, qui viennent se promener ici, et qu'est-ce que c'est pour le moment, et bien sorry, mais c'est vraiment un dépôt d'immondices" regrette-t-il.

Le lit de la rivière a changé, il y a toujours un risque d'accident

Hormis un tronçon carrément interdit de pêche par le Bourgmestre de Pepinster entre Ensival et le confluent avec la Hoëgne, libre à chacun de pêcher avec la consigne "no kill": on rejette le poisson à l’eau. Trop risqué de le consommer. Trop risqué aussi de pêcher depuis des berges abîmées: "Le lit de la rivière a carrément changé" explique le président de la Ligue. "Par moments, on avait des hauteurs de 30 centimètres, et maintenant, ça fait 1 mètre, 1 mètre 50, deux mètres, donc il y a quand même toujours un danger d'accident."