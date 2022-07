Un an après les inondations, certains quartiers en bord de Vesdre sont toujours laissés à l'abandon

Des souvenirs douloureux qui rappellent à Sandrine et sa fille qu'en trois jours, elles ont tout perdu. "On était bien. On avait piscine, jacuzzi, trampoline, salon de jardin. Et un à un, on a vu tout partir."

Voilà donc un an que le quartier est rendu à la nature. Les quelque 100 résidents sont relogés ailleurs. Sandrine est à Ans, mais elle n'attend qu'une chose: "C'est de revenir dans ma maison. On se sentait bien, j'ai vraiment envie de revenir ici. Maintenant, s'ils ne refont pas les logements... J'ai quand même demandé une maison sur Fléron, mais provisoire."

L'avenir du site toujours incertain

Car l'avenir du site est incertain même si la volonté des propriétaires est de rebâtir les 36 logements. "En fait, il est possible de réfectionner l'ensemble des bâtiments ainsi que leurs équipements" explique Michel Deffet, directeur-gérant du Foyer de la région de Fléron, "parce qu'à la suite des inondations de juillet dernier, nous avons constaté que, structurellement, les bâtiments étaient sains. C'est un élément extrêmement important en tant que propriétaire."

Mais la Région wallonne pourrait s'y opposer et tout détruire car l'endroit est trop exposé aux inondations.

Les travaux de rénovation ont été stoppés à Dolhain