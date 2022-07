Un an après les inondations, aller "le plus vite possible", mais "les procédures administratives sont abominablement longues" selon Elio Di Rupo

Quelle est la principale leçon que le premier wallon a tiré du drame qui s’est joué il y a presque un an maintenant ?

Elio Di Rupo dit s’être mis à la place des victimes et de leurs familles. " Des drames absolus " vécus par des familles qui ont été confrontés à la mort. Empathique, il se dit conscient du " choc physique et psychologique considérable " qui a touché une partie de la population. " Je me mets à la place de ces personnes et je comprends que tout le monde souhaiterait des solutions rapides ".