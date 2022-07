Un an après les inondations, Aiseau-Presles se reconstruit petit à petit

Du côté de la commune, on continue à travailler à aider financièrement les sinistrés. 750.000 euros ont été débloqués par la Région wallonne pour aider ceux qui ont tout perdu.

En parallèle, la commune travaille pour prévenir d’éventuelles futures inondations. "Nous aurons en septembre deux étudiants ingénieurs civils de l’UCLouvain qui feront leur mémoire sur les inondations d’Aiseau. On espère obtenir un regard neuf et extérieur et en tirer des idées. Pour l’heure, nous avons équipé notre service travaux d’étançons et de pompes et sommes en train de réaménager les berges de la Biesme. Nous avons aussi lancé des études pour placer quatre bassins d’orage pour curer la Biesme et ainsi inspecter et rénover l’égouttage", explique Jean-Pierre Deprez, échevin des travaux et bourgmestre faisant fonction lors des inondations du 15 juillet 2021.