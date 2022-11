Un an après le naufrage : les migrants sont de plus en plus nombreux à Calais pour tenter la traversée dangereuse vers l’Angleterre

Anne a stationné sa voiture à quelques mètres à l’entrée du camp et aussitôt des têtes plongent dans son coffre. "Je recueille des dons de vêtements chauds, je les trie dans mon garage et puis je viens les distribuer. Chacun prend ce dont il a besoin". Elle fait partie des centaines de bénévoles qui, chacun à leur façon, essaient de soulager la grande misère des personnes exilées, toujours en s’associant à une organisation. A quelques mètres de là, Pierre a installé son camping-car. Il propose une douche trois fois par semaine à ceux qui le désirent. "Quand j’ai constaté qu’il n’y avait ni eau courante, ni toilettes, ni électricité, j’ai proposé à ma femme de venir avec le camping-car".

Sans le soutien des nombreuses associations présentes à Calais et toute sa région, les migrants ne pourraient tout simplement pas survivre. "A Utopia 56, on fonctionne 24/24, 7/7, 365 jours par an grâce aux bénévoles sur le terrain. Nous avons un téléphone d’urgence pour les personnes exilées", explique Adèle Stouffs, la permanente. Il faut répondre aux nombreux besoins et orienter les personnes. "On fait aussi de la sensibilisation aux risques des traversées en mer ou par camion. On leur donne des conseils de sécurité pour réduire les risques". La mission d’Utopia 56 est aussi "d’interpeller les autorités pour qu’elles prennent leurs responsabilités car il y a toute une série de conventions et de lois qui protègent ces personnes". Vainement.