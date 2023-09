Un an après le décès de la Reine Elizabeth, les Britanniques tournent-ils le dos à la monarchie ?

Ce qui est sûr, c’est que Charles III ne possède pas la même popularité que sa défunte mère Elizabeth II, même si au décès de celle-ci, l’opinion britannique envers lui devient bien meilleure. Mais il n’est toujours que quatrième dans le classement du sondage.

Selon ce sondage, 58% des Britanniques seraient favorables au maintien de la monarchie. Mais si l’on détaille un peu les résultats, on doit constater que cet engouement diminue auprès des jeunes, puisque seuls 32% des 18-24 ans y sont favorables.

"Vous savez, on dit que les jeunes ne sont plus intéressés par la monarchie, Mais Kate, William, Harry et Megan sont sans doute les quatre personnalités les plus connues sur la planète, sur le même pied que des joueurs de foot, ou des personnalités de la musique", comment Patrick Weber.

Charles III a décidé de faire preuve de modernité durant son couronnement et est engagé depuis de nombreuses années en faveur de l’écologie. Durant son règne, il espère mettre en avant son ouverture d’esprit, dans un contexte marqué par une inflation record au Royaume-Uni. "La transition a été beaucoup plus douce que certains ne l’avaient anticipé et qui ont été surpris que Charles semble bien s’adapter", analyse Pauline Maclaran, professeure à l’université Royal Holloway.

Patrick Weber complète : "Charles a toujours été très transparent sur ces dépenses, quand il était en charge du duché de Cornouailles, chaque année il publiait officiellement les comptes du duché. Choses que William – depuis qu’il a repris ne fait plus –, et je peux vous dire que cela fait parler au Royaume-Uni. Charles malgré son âge, est plus moderne que son fils sur de nombreux aspects du rôle. Il a donc quelques années, pour faire évoluer la monarchie britannique vers plus de transparence, comme les demandent les Britanniques".