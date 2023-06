Un an après la vague de piqûres sauvages : les enquêtes de police n’ont trouvé aucune injection de substance

Lorsque les témoignages sont apparus, des photos ont également été publiées. On y voyait ce qui s’apparente à une trace de piqûre. Deux hypothèses sont possibles. L’une évoque des piqûres de moustique. Pas totalement incongru en été et lors d’événements en extérieur.

L’autre évoque ce qu’on appelle les "copycats". Aurore Van de Winkel, docteure en information et communication : "Un scénario court dans l’espace public et crée une certaine panique dans la population. Et bien, il y a des personnes qui vont s’emparer de ce récit et en faire des crimes réels que ce soit pour s’amuser ou pour provoquer la peur. Ce sont les copycats".

C’est pour cette raison que la police fédérale a encouragé toutes les personnes présumées victimes à porter plainte. Cela a permis de mener des enquêtes et de faire toute la lumière sur ce phénomène. On répétera, pour ceux qui ne lisent que la première et dernière ligne d’un article, que la police n’a pu détecter aucune trace de substance illicite chez les personnes piquées. Cela dit, nul ne minimise l’impact psychologique qu’a pu avoir une telle piqûre chez les victimes.