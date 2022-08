Un an après la prise de Kaboul par les talibans, les Afghans réfugiés en Belgique tentent de se reconstruire

Il y a un an, les talibans prenaient le pouvoir en Afghanistan. Mais que sont devenus les Afghans qui ont fui le pays vers la Belgique ? Si beaucoup préfèrent ne pas s’exprimer par crainte pour leur famille restée sur place, d’autres tiennent à partager leur histoire. Nos équipes sont parties à leur rencontre.

Quelques jours après la prise de Kaboul par les talibans, Fardia, son mari et cinq de leurs enfants ont quitté l’Afghanistan. Ayant travaillé pour l’armée afghane et dans un comité en charge d’améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays, elle était en danger… et a donc pu partir à bord d’un vol d’évacuation affrété par la Belgique.

Nous étions tellement heureux car nous ne savions pas si la Belgique allait nous accepter ou non

Les membres de la famille ont tout d’abord fait un passage par un centre de la Croix-Rouge, jusqu’à ce qu’ils aient pu obtenir leurs papiers pour rester en Belgique… et reconstruire leur vie à Herve. "Nous étions tellement heureux car nous ne savions pas si la Belgique allait nous accepter ou non", se souvient-elle. "Nous étions reconnaissants envers le gouvernement belge."

Fardia espère aussi revoir une partie de sa famille restée en Afghanistan, même si elle pense ne plus jamais pouvoir y retourner.