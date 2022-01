Un an après la mort d’Ibrahima dans un commissariat de Saint-Josse, famille et amis se rassemblent pour exiger la vérité

"Alors qu’Ibrahima mourrait sous leurs yeux, des agents assermentés ont fait le choix de falsifier la vérité quant à sa mort. Ils ont ainsi justifié l’interpellation d’Ibrahima pour non-respect du couvre-feu qui débutait à l’époque à 22h, alors que l’heure annoncée du décès d’Ibrahima était à 20h22. Ils ont ensuite menti en disant qu’Ibrahima était sous influence de drogues et que cela aurait causé sa mort. Ici encore, le mensonge et le mépris à l’égard d’Ibrahima et ses proches est flagrant car l’autopsie a, là aussi, infirmé cette fausse théorie. Ils ont failli une première fois à leur devoir en procédant à l’arrestation d’Ibrahima sans raison valable, une deuxième fois en ne lui apportant pas l’aide nécessaire alors qu’il mourrait devant leurs yeux, une troisième fois en mentant sur les raisons de l’arrestation d’Ibrahima."

Qu’ont fait les responsables de la mort d’Ibrahima ?

Les proches d’Ibrahima dénoncent ce qu’il qualifie d’autre "mépris" des policiers de la zone Nord. "Le soir de la mort d’Ibrahima, le temps s’allonge entre le moment du décès et le moment où ils préviennent sa famille sans leur dire où se trouve son corps. Dans le choc, la tristesse et la douleur, sa famille doit chercher elle-même où se trouve le corps de leur fils."

"Ces mensonges ont pour but d’activer ce réflexe déshumanisant de se questionner sur ce qu’Ibrahima aurait bien pu faire pour mériter ce sort, à essayer de chercher la faute dans le comportement de la victime mais la réelle question à laquelle nous exigeons une réponse est celle-ci : qu’ont fait les responsables de la mort d’Ibrahima ?"

La famille demande à ce que "l’État et ses agents de police garants de la protection des citoyens prennent leurs responsabilités dans le décès d’Ibrahima. Pour qu’enfin la famille puisse pleurer son enfant sans que plane sur elle l’ombre du mensonge, de l’injustice et du mépris et qu’Ibrahima soit réhabilité dans sa dignité."

Contacté, le parquet de Bruxelles confirme que l’instruction ouverte suite au décès "est toujours en cours et quelques devoirs d’enquête doivent encore être effectués". Une reconstitution des faits est, selon nos informations, une piste envisagée.