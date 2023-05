Un an après la cyberattaque, Vivalia s’est profondément transformée pour être mieux protégée

Il faut rapidement avertir les milliers de patients attendus dès le lundi pour une consultation ou une intervention. "Nous n’avions plus aucun fichier. Il a fallu reprendre des procédures manuscrites, comme cela se faisait il y a 20 ou 30 ans."

Les hackers réclament une rançon à l’intercommunale sans quoi ils publieront sur le web l’ensemble des dossiers médicaux volés. La tension est totale. "Nous entrions dans une profonde gestion de crise. Les procédures que nous avions mises en place durant le Covid-19 ont été réhabilitées. En parallèle, une instruction judiciaire s’ouvrait."

Sous une tente à Marche-en-Famenne, une armée d’informaticiens se mobilisent. "L’objectif était double. Le premier était de relancer le plus rapidement possible les systèmes essentiels au fonctionnement des différents sites. Le second se concentrait à reconstruire l’entièreté du réseau. C’est cette seconde partie qui a pris davantage de temps. Il s’agissait en réalité de recréer le système pour le rendre plus sûr mais aussi pour le rendre compatible, déjà, avec ce qui aurait de toute façon dû être fait dans le cadre du projet Vivalia 2025."