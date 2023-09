Un an après l’explosion de Nord Stream : les guerres du futur seront-elles sous-marines ?

Un bâtiment "invisible", silencieux, non magnétique ? Ou des plongeurs professionnels ? Pour Samuel Longuet, chercheur au GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité), il faut se préparer à une multiplication de ce genre d’attaques sous-marines dans un futur plus ou moins proche. "Ce sont des actions qui, si elles s’opèrent à moins de 100 mètres de profondeur, sont évidemment à la portée de marines disposant des plus grands moyens au niveau international. Mais également, surtout, de marines aux tailles plus réduites, avec moins d’ambitions. Car avec des nageurs de combat, vous pouvez déjà faire pas mal de dégâts sur certaines infrastructures."

Il y a les gazoducs ou les pipelines où des sabotages sont possibles. Mais il y a aussi les câbles sous-marins. Des "tuyaux" qui courent au fond de l’Atlantique à plusieurs milliers de mètres sous l’eau. Des tuyaux vulnérables. Car ces câbles ne sont pas plus épais qu’un tuyau d’arrosage. Donc, pas très compliqué à saboter. Et encore plus compliqué à protéger. Et ça, ça inquiète les autorités. "On voit bien que cela inquiète et que tout le monde réfléchit. Certains pays se posent beaucoup de questions." conclut le chercheur du GRIP.