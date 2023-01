Un an après, Jérémy Doku retrouve le chemin des filets

Un an après, Jérémy Doku a pu regoûter au goût du but après sa réalisation avec Rennes sur la pelouse de Bordeaux en Coupe de France.

Enfin ! Muet depuis le 2 janvier 2022 et un but face à Nancy en Coupe de France, Doku a renoué avec le sentiment d’inscrire son nom au marquoir ce samedi, également en Coupe de France. Titulaire avec Rennes pour la première fois depuis le 27 août dernier, l’ancien anderlechtois a permis aux siens de reprendre l’avantage en début de seconde mi-temps avec l’aide de Malcom Bokele qui a dévié le ballon alors que le marquoir affichait 1-1.

De mieux en mieux physiquement depuis la Coupe du monde, l’ailier avait déjà joué une mi-temps contre Reims fin décembre avant d’avoir droit à plus de cinquante minutes ce lundi contre Nice. Revenu de blessure, Doku espère pouvoir enfin se relancer et enchaîner en Ligue 1 où son talent n’a pas encore pu être démontré pleinement.

À noter qu’Arthur Theate était également titulaire et qu’il a délivré l’assist sur le premier but de son équipe et que Doku est sorti à la 74e minute de jeu. Le score n’a plus bougé ensuite, Doku a donc offert la qualification pour les seizièmes de finale de la compétition.