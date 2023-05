Un an après, des supporters de Liverpool et du Real toujours traumatisés par le chaos au Stade de France

"Personne ne semble apprendre des erreurs", déplore-t-il, estimant "terrifiante" l'idée que le Stade de France puisse accueillir la Coupe du monde de rugby à l'automne ou les Jeux olympiques l'année prochaine.

"Ce qu'on ne veut pas, c'est devoir dire 'On vous l'avait dit' ", affirme-t-il.

Un an plus tard, des supporters du Real Madrid continuent de faire des cauchemars aussi, même si leur équipe avait remporté cette finale 1 à 0 pour conquérir leur 14e C1.

"Je suis allé à huit finales avec le Real. Celle-là, c'était clairement la pire de toutes", tacle David Caballos, vice-président du groupe de supporters madridistes "Paris 2000", qui a retrouvé sa fourgonnette de location avec une vitre explosée après le match.

"On est allé à Amsterdam, à Cardiff, à Glasgow, à Lisbonne... et deux fois à Paris, en 2000 et en 2022. Nulle part ailleurs on n'a vu autant d'insécurité et une finale aussi mal organisée", ajoute ce supporter de 49 ans.

"La police a commencé à charger. L'un des policiers est revenu vers nous parce qu'il avait lui-même les yeux remplis de gaz lacrymogène. On a dû lui porter secours", se souvient Gerardo Tocino, président de la pena La Gran Familia (la grande famille, en espagnol), l'un de plus importants groupes de supporters du Real Madrid.