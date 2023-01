Un amphithéâtre à ciel ouvert pour donner cours au plus près de la nature à la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux

Et le site sur lequel il a été construit n’a pas été choisi au hasard. Il s’agit du "jardin de pluie", une prairie d’expérimentation où l’on s’intéresse au ruissellement des eaux, à la manière de les retenir et de faciliter leur infiltration, dans des noues ou des bassins, pour éviter le débordement des rivières.

"On forme des bioingénieurs et des architectes paysagistes et dans mon cours d’hydrologie, j’ai les deux. Et j’aime beaucoup les faire travailler ensemble sur des projets très concrets, mais aussi avec des chiffres, des matières mesurées qui permettent d’objectiver les choses. Donc c’est vraiment un outil d’enseignement innovant et je pense qu’il va passionner les étudiants."