Un ami de Bruce Willis confie que l'acteur ne parle plus et a perdu sa joie de vivre

Un ami de Bruce Willis donne des nouvelles concernant la santé de l'acteur américain.

Le comédien qui a joué dans "Sixième sens" souffre d'une forme de démence incurable. La dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative, apparentée à la maladie d'Alzheimer.

Pour le New York Post, le réalisateur et ami de Bruce Willis, Glenn Gordon, donne des nouvelles peu rassurantes sur la santé de l'acteur : "Comme la pathologie de Bruce est progressive, j’ai heureusement pu communiquer avec lui avant que la maladie ne le rende moins communicatif."

Le réalisateur va même plus loin en indiquant que Bruce Willis est en train de perdre sa joie de vivre : "Par le passé, lorsque vous passiez du temps avec lui, vous vous rendiez compte que personne n’avait plus de joie de vivre que lui. Il aimait la vie et se réveiller chaque matin. Aujourd’hui, sa joie de vivre semble avoir disparu."

Glenn Gordon affiche son soutien en allant régulièrement voir son ami : "J’essaie, du mieux que je peux, de rester dans sa vie. Je suis également en contact avec sa femme (Emma Heming Willis, ndlr) et parfois avec ses enfants. C’est une personne extraordinaire."

Il conclut en indiquant : "J’ai souvent l’impression qu’après une à trois minutes, il se souvient enfin de qui je suis (…) Malgré sa maladie, Bruce reste Bruce."