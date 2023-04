Un Américain sur cinq a perdu un membre de sa famille à cause d'une arme à feu, selon une étude

Elle a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 1.271 Américains, de 18 ans et plus. A mesure que se poursuit la litanie meurtrière des tueries par arme à feu aux États-Unis, de plus en plus d’Américains témoignent de la prévalence de ces événements violents dans leur vie.

Lors d’un point presse lundi, le gouverneur du Kentucky Andy Beshear a par exemple fait savoir qu’une des victimes tuées quelques instants plus tôt par un tireur à Louisville était l’un de ses "amis les plus proches".

Le président américain Joe Biden a maintes fois promis d’agir contre ce fléau que les gouvernements successifs ont été incapables d’endiguer, mais sa marge de manœuvre est limitée par une très forte paralysie au Congrès.