Un Américain et deux Russes reviennent sur terre après un séjour record de 370 jours à bord de l'ISS

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes ont atterri mercredi sur Terre sans encombre après avoir passé des séjours record de plus d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence russe Roscosmos.

"Aujourd'hui, à 14h17, heure de Moscou (13h17 HB) la capsule du vaisseau Soyouz MS-23 (...) avec les cosmonautes de Roscosmos Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline et l'astronaute de la NASA Francisco Rubio, qui ont passé un an à bord de l'ISS, a atterri dans la région de la ville de Jezkazgan au Kazakhstan", a indiqué Roscosmos. "

Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline ont passé dans l'espace 370 jours, 21 heures et 22 minutes, soit le vol le plus long dans le cadre du programme ISS", a souligné l'agence spatiale russe, dans un communiqué. Pour sa part, le patron de la NASA, Bill Nelson, a salué un "moment historique dans l'exploration spatiale".

"Frank Rubio achève son voyage de 371 jours dans l'espace, établissant un nouveau record du plus long vol spatial effectué en une fois par un astronaute américain. Bienvenue à la maison, Frank !", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).

Il avait décollé, en septembre 2022 à bord d'une fusée russe, en pensant partir pour une mission classique de six mois, en compagnie des deux cosmonautes russes. Mais le vaisseau Soyouz qui devait les ramener - comme toujours resté arrimé à l'ISS le temps de leur mission afin de pouvoir servir de véhicule de secours si besoin - a subi une fuite en décembre, probablement due à un impact de micrométéorite. Par précaution, Roscosmos a fait revenir ce vaisseau, et en a envoyé un autre, à vide. Frank Rubio et ses deux collègues russes ont ainsi assuré la mission de l'équipage qui devait initialement arriver à bord de ce deuxième vaisseau et les remplacer.