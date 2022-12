"Un Américain bien tranquille” : Brendan Fraser et Michael Caine au cœur de Saigon

L’envie de Philip Noyce d’adapter le roman de Graham Greene remonte à plusieurs années et explique son investissement total dans ce long-métrage. Ce dernier profite d’avoir été essentiellement tourné sur place, notamment lors de l’explosion de la principale place de l’ancienne Saigon. Cette séquence a été tournée sur les lieux même du drame avec comme figurants certains rescapés de l’événement. Il en ressort un parfum exotique mais également une tension par l’ancrage historique et la relation entre Alden Pyle et Thomas Fowler. Le jeu de Brendan Fraser et Michael Caine participe beaucoup à la conviction du film. Le second sera d’ailleurs nommé à l’Oscar du meilleur acteur pour sa prestation.