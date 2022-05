Un ambulancier agressé en intervention par un père et son fils à Roux "parce qu'il ne roulait pas assez vite"

Un ambulancier en intervention lundi à Roux a été victime d'une agression, a indiqué le parquet de Charleroi. Les deux suspects, un père et son fils, ont été privés de liberté et sont actuellement auditionnés.

L'agression s'est produite lundi après-midi alors que le véhicule d'urgence était en route pour une intervention à Roux. "Un père et son fils se sont énervés parce que l'ambulance ne roulait pas assez vite selon eux. Ils l'ont dépassée avant de lui bloquer la route. L'ambulancier a été sorti du véhicule par les deux suspects, avant d'être accolé à un mur et frappé à la tête et à la nuque", a confirmé le gestionnaire de la société R-Médic.

Les deux suspects ont été privés de liberté et sont actuellement auditionnés, a indiqué le parquet. Toujours selon celui-ci, l'ambulancier a été victime de coups de couteau à la jambe portés par l'un des suspects, mais ses jours ne sont pas en danger.

"Je viens de l'avoir en ligne. Il va bien mais il est évidemment en état de choc. Son épouse, qui conduisait l'ambulance, est également choquée", a pour sa part précisé le patron de la société d'ambulances.