Un amateur a-t-il vraiment décodé la signification des peintures pariétales grâce à internet ?

Si la théorie semble révolutionnaire, elle n’est pourtant pas admise par tout le monde. Carole Fritz, directrice de la grotte Chaumet, expliquait son scepticisme au magazine Sciences et Avenir. "Rien ne va dans cet article, qui est tout simplement scandaleux. Cette histoire de proto-écriture est un serpent de mer."

J’ai du mal à comprendre comment un papier pareil a pu être validé.

D’autres experts soulignent qu’en réalité, la théorie n’est pas neuve, et s’inspire d’écrits plus anciens, notamment du 19e siècle, qui ont été invalidés depuis. On reproche également aux auteurs d’avoir tiré des conclusions hâtives sans s’être rendus sur place. Patrick Paillet, spécialiste de l’art préhistorique au Muséum d’Histoire naturelle de Paris déclarait, toujours à Sciences et Avenir : "Les auteurs ont aussi et surtout oublié d’aller sur le terrain, dans les sites, dans les grottes, pour y porter leur propre regard, y faire leur analyse la plus objective possible, y vérifier la qualité et l’intégrité des faits archéologiques et graphiques qu’ils utilisent pour construire leur édifice théorique."