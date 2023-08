Un alpiniste pakistanais nettoie le K2 en hommage à son père disparu.

"Je le fais avec mon cœur", explique Sajid au camp de base du K2, situé 5150 mètres d'altitude, où il est déjà difficile de respirer. "C'est notre montagne", affirme le jeune homme de 25 ans, tout en évaluant l'ampleur de la tâche qui l'attend. "Nous en sommes les gardiens."

Ce sommet aux confins nord du Pakistan doit son nom à un géomètre de l'Inde britannique dont ce fut la deuxième montagnes mesurée de la chaîne du Karakoram. Situé dans un cul-de-sac glacial à la frontière chinoise, à des jours de marche de toute localité, son ascension est réputée plus compliquée et techniquement plus exigeante que celle de l'Everest, plus haut de 238 mètres.