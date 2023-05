Un alpiniste népalais gravit l'Everest pour la 27e fois, un record

L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa a atteint mercredi le sommet de l'Everest pour la 27e fois et établi ainsi un nouveau record sur le toit du monde, a déclaré l'organisateur de son expédition.

"Il a atteint avec succès le sommet ce matin en guidant un alpiniste vietnamien", a déclaré à l'AFP Mingma Sherpa de l'agence Seven Summit Treks.

Kami Rita Sherpa, 53 ans, détenait le record depuis sa 22e ascension en 2018, battant un précédent record qu'il partageait avec deux autres Sherpas, tous deux à la retraite.

Dimanche, un autre alpiniste, Pasang Dawa Sherpa, 46 ans, avait atteint le sommet de l'Everest pour la 26e fois, égalant son record.

Guide depuis plus de vingt ans, Kami Rita Sherpa a atteint pour la première fois le sommet de 8.848 mètres en 1994.

Il a depuis gravi l'Everest presque chaque année, et a même dirigé à plusieurs reprises la première équipe de cordistes chargée d'ouvrir la voie vers le sommet.

"Ces records n'ont pas été établis avec l'intention de les réaliser, mais dans le cadre de mon travail de guide", a déclaré M. Sherpa à l'AFP en avril, alors qu'il se dirigeait vers le camp de base.

Surnommé "l'homme de l'Everest", M. Sherpa est né en 1970 à Thame, un village de l'Himalaya réputé pour être un vivier d'alpinistes talentueux.

Les guides népalais, généralement des Sherpas originaires des vallées entourant l'Everest, sont considérés comme les piliers du secteur de l'alpinisme dans l'Himalaya. Ils prennent d'énormes risques pour transporter équipement et nourriture, fixer les cordes et réparer les échelles.

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines de grimpeurs chaque printemps, lorsque les températures sont plus chaudes et les vents généralement calmes.

Cette année, les autorités ont délivré 478 permis d'ascension à des alpinistes étrangers.