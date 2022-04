"Un alibi" : jusqu'où iriez-vous pour protéger un ami ?

Une bande d'ami·es fait face au meurtre d'une des leurs. Ils inventent alors un énorme mensonge par solidarité amicale. Une erreur qui les plonge dans un terrible engrenage. Un alibi, à voir mardi 26 avril à 20h35 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Max, Lucie, Maude, Pierre et Tom sont des amis de longue date. Le jour de l'anniversaire de Lucie, la bande d'ami·es à prévu un dîner chez la star du jour et son époux Max. Mais lorsque Maude, Pierre et Tom arrivent chez le couple, ils découvrent avec effroi le corps sans vie de Lucie dans les bras de Max, en pleurs.

Comprenant rapidement que leur ami est le suspect numéro 1 de cet assassinat, ils inventent un alibi à Max : il était avec eux toute l'après-midi et ont découvert la mort de Lucie ensemble. Une décision grave de conséquences qui va pousser chacun à bout.