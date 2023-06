Un algorithme permettrait de prédire le succès d’une chanson avec 97% de certitude

Sean H. Merritt, Kevin Gaffuri et Paul Zak, professeurs à la Graduate Uiversity de Clarmont aux Etats-Unis ont publié le résultat de leur étude ce 20 juin dernier. Traditionnellement, les hits musicaux étaient prédits grâce à l’analyse stylistique et lyrique des titres afin d’en dégager des constantes. Pour contrer l’aspect toujours incertain de cette méthode, les chercheurs ont mis au point un algorithme capable de prédire le succès d’un morceau sur base de la collecte de données neurophysiologiques et du Machine Learning. Une méthode appelée la "neuro-prédiction".

Les trois chercheurs sont partis du postulat que l’augmentation toujours croissante de titres disponibles rendait le travail des plateformes plus complexe pour proposer du contenu adéquat et adapté aux publics. L’étude est réalisée sur base de l’analyse des résultats de 33 participants volontaires âgés entre 18 et 54 ans. Ces personnes ont été équipées de capteurs capables de mesurer leur activité neurophysiologique et cardiaque alors qu’ils écoutaient 24 titres d’une playlist.

La musique transmet des émotions que notre corps ne peut dissimuler. Ce sont ces signaux cérébraux, manifestation de l’activité neuronale liée à la pensée et à la vitalité des personnes tests, qui seront ensuite analysés. Ces données couplées à une analyse statistique ont permis de prédire avec 69% d’exactitude le succès des chansons écoutées par les sujets test. Dans un second temps, les analyses récoltées ont été mises en corrélation avec un programme de Machine Learning augmentant la certitude des prédictions à 97% lors de l’écoute intégrale du morceau et à 82% lorsque l’on se contente d’une minute d’écoute.

Pour Paul Zak, le résultat de cette étude est une véritable avancée pour faciliter le tri musical aux professionnels. "Cela signifie que les services de streaming peuvent facilement identifier plus efficacement les nouvelles chansons susceptibles d’être des succès pour les listes de lecture des gens, ce qui facilite le travail des services de streaming et ravit les auditeurs" explique-t-il dans la revue Frontiers in Artificial Intelligence.