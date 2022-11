Un album live pour Joni Mitchell de retour au Newport Folk Festival

La chanteuse a annoncé qu’elle allait sortir sous forme d’album le concert de son grand retour au Newport Folk Festival de cette année.

Cela faisait alors 10 ans qu’elle n’était plus remontée sur scène, et sa dernière apparition à ce célèbre festival date de 1969. Elle y a joué un set de 13 titres avec Brandi Carlile sur les chansons ‘Carey’, ‘A Case Of You’ (titre sur lequel Marcus Mumford était aussi invité à les rejoindre), et ‘Big Yellow Taxi’.

Dans une nouvelle interview avec Elton John pour son émission "Rocket Hour", Mitchell a révélé qu’elle prévoyait de sortir ce beau moment en album.

Elton John lui dit : "Je t’ai vu à travers la musique, et j’ai vu ton incroyable réadaptation [elle a été victime d’une rupture d’anévrisme en 2015]. La musique t’a tant aidé, et c’est magnifique de te voir évoluer. Et tu n’as pas entendu tous les commentaires autour du Newport Folk Festival, mais je pense qu’il va y avoir un album autour de cela, non ?"

Elle répond : "Oui, on va tenter de regrouper tout cela". Elle poursuit en expliquant qu’elle n’avait fait aucune répétition avant ce concert, et évoque le moment où elle a dû se lever pour jouer de la guitare : "Je devais voir ce que j’allais faire… Et je ne pouvais pas chanter dans le ton, j’ai une voix d’alto maintenant, plus de soprano… Donc je ne pouvais pas chanter la chanson… Et je me suis dit que ça allait déjà faire plaisir aux gens si je jouais simplement la partie à la guitare, car j’apprécie cette section. Et je pense que ça a été bien reçu, à mon plus grand plaisir."

Elle avait déjà évoqué avoir dû réapprendre à jouer de la guitare suite à son anévrisme : "Je réapprends. Je regarde des vidéos sur le Net, pour voir où placer mes doigts. C’est incroyable… Quand vous avez eu un anévrisme, vous ne savez même plus comment vous asseoir sur une chaise. Vous ne savez plus comment sortir du lit. Vous devez tout réapprendre. Vous revenez presque à l’enfance…"

L’année prochaine, Joni Mitchell prévoit aussi de revenir sur scène lors d’un concert complet, son premier en 23 ans, selon Brandi Carlile. Cette dernière a en effet révélé l’info selon laquelle Joni Mitchell donnerait un live à Grant County, dans l’État de Washington, en juin prochain. Brandi Carlile jouera son propre show le 9 juin au même endroit, le Gorge Amphitheatre, d’une capacité de 27.500 personnes, et elle a révélé à Pitchfork que Joni Mitchell y jouerait le lendemain.

Tout récemment, Delphine Ysaye revenait sur le parcours incroyable de la chanteuse folk dans son émission Ladies in Rock à réécouter ci-dessous :