Un album live pour Fleetwood Mac

‘Rumours Live’Tracklist :

1. ‘Say You Love Me’

2. ‘Monday Morning’

3. ‘Dreams’

4. ‘Oh Well’

5. ‘Rhiannon’

6. ‘Oh Daddy’

7. ‘Never Going Back Again’

8. ‘Landslide’

9. ‘Over My Head’

10. ‘Gold Dust Woman’

11. ‘You Make Loving Fun’

12. ‘I’m So Afraid’

13. ‘Go Your Own Way’

14. ‘World Turning’

15. ‘Blue Letter’

16. ‘The Chain’

17. ‘Second Hand News’

18. ‘Songbird’

La seule chanson de Rumours Live qui a déjà été publiée est "Gold Dust Woman", qui figure sur l’album live de Fleetwood Mac de 2021 Live : Deluxe Edition.

Il s’agit de la première sortie du groupe depuis la mort de Christine McVie en novembre. Elle est décédée à l’âge de 79 ans des suites d’un AVC.

En début de semaine, des documents d’homologation ont révélé qu’elle avait laissé derrière elle une fortune d’une valeur de 70 millions de livres sterling. Elle a laissé la majeure partie de son héritage à son frère John Perfect et à ses enfants, ainsi qu’à une série d’organisations caritatives qui ont également bénéficié de son testament.

Les documents montrent que son ancien manager Martin Wyatt et l’homme d’affaires américain Paul Glass ont été désignés comme exécuteurs testamentaires.

Après l’annonce de sa mort, Fleetwood Mac a rendu hommage à sa compagne dans une déclaration commune, décrivant l’artiste comme "la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie".