Un album live de Lenny Kravitz remasterisé

Pour célébrer le 30e anniversaire de son album Are You Gonna Go My Way, qui sortira en mars, on apprend que l’album Alive From Planet Earth a été remasterisé en 16 : 9 à partir des sources originales.

Au travers d’interviews, d’extraits de concerts, de jam sessions et d’enregistrements studio, vous y trouverez le profil complet de l’un des plus grands musiciens de rock de notre époque. Ce documentaire incontournable, filmé pendant sa tournée Universal Love de 1994, donne un aperçu intimiste de la vie de Lenny Kravitz et de son groupe aux Bahamas, en Australie, à Londres et à New York, alors qu’il travaillait sur de nouveaux morceaux tout en jouant à guichets fermés. Vous y verrez toutes les facettes de l’artiste, d’une performance spéciale de "Let Love Rule" en backstage jusqu’au hit électrique "Are You Gonna Go My Way".

Un documentaire à voir sur le site Mercury Studios.