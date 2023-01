Un album des grands succès de Serge Gainsbourg enregistré par... la Comédie-Française

En cette mi-janvier 2023 est sorti un CD intitulé La Comédie-Française chante Gainsbourg, publié sur le label de la Comédie Française, hébergé par l'INA. Un projet original et bien senti, dérivé du spectacle Les Serge (Gainsbourg point barre).

"On est vraiment dans une niche, pour un public averti. Cela n'est jamais que la concrétisation sur disque d'un spectacle qu'une troupe de la comédie française a joué à guichets fermés, tout le monde voulait voir ce spectacle, pendant l'année 2022" résume Rudy Léonet.

Autour de Benjamin Lavernhe sont réunis Stéphane Varupenne, Sébastien Pouderoux, Noam Morgensztern, Rebecca Marder et Yoann Gasiorowski. Marder n'est plus membre de la troupe depuis l'enregistrement, mais s'est révélée au cinéma dans le biopic sur Simone Veil et sera à l'affiche du prochain film de François Ozon.

L'intérêt du projet ? Il émane des comédiens eux-mêmes et "ils sont allés au bout de l'idée". Cela signifie qu'ils sont seuls sur scène, assumant les parties instrumentales et vocales, parfois récitées, parfois chantées.