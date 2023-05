Un album de Noël en réserve pour Smashing Pumpkins

Les Smashing Pumpkins viennent de sortir ATUM, un opéra rock de 33 titres, mais ils ont encore en réserve un album psychédélique et un album de Noël enregistrés tous deux pendant la pandémie de COVID-19, et que personne n’a encore entendus.

C’est dans le cadre d’une interview pour l’émission " Lithium " sur SiriusXM, que le batteur Jimmy Chamberlin a expliqué :

"Pendant la pandémie, j’avais un studio chez moi, et Billy avait un studio chez lui. Nous vivons à 20 minutes l’un de l’autre. Nous ne sommes pas voisins, mais nous sommes très proches l’un de l’autre. Nous pouvons nous rendre chez l’autre très rapidement. Nous avons enregistré près de 80 chansons pendant la pandémie."

Jimmy Chamberlin poursuit : "Nous avons donc finalisé le disque CYR. Nous avions aussi un album psychédélique en attente que nous n’avions jamais réalisé. Nous l’avons enregistré. C’est le cas aussi pour un disque de Noël que nous n’avions jamais fait, puis nous avons avancé sur la trilogie ATUM, et le titre " 33 ", qui en a été le point d’orgue. J’avais tout de même hâte d’arriver au bout. "

"Mais c’était génial. Il n’y a plus de grandes périodes de temps comme ça. On est toujours en tournée, et tiraillés dans un million de directions différentes. Avec le COVID, on s’est dit que c’était peut-être le seul moment où on avait une année, voire deux, pour créer de la musique sans contraintes logistiques. "

Il ne semble pas que les Smashing Pumpkins aient l’intention de sortir cet album de Noël pour l’instant.

Billy Corgan a expliqué cette semaine avoir payé un hacker pour éviter que ATUM ne soit divulgué avant l’heure. Plutôt que de voir le travail acharné du groupe gâché par un pirate informatique, Corgan a cédé et payé la rançon.