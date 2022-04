Un album de chansons d’amour pour Liam Gallagher ?

Liam Gallagher a sous-entendu qu'il pourrait sortir un jour un album de chansons d'amour.

Le 1er avril, Liam Gallagher avait partagé la plage titulaire de son prochain disque C’mon You Know, attendu pour le 27 mai prochain. Ce sera le troisième en solo pour le chanteur d’Oasis, après As You Were en 2017 et Why Me ? Why Not ? en 2019.

Dans celui-ci, plusieurs ballades apparaissent, même si l'album se veut résolument rock'n'roll. Mais dans un article du Daily Star, il explique qu'il avait en réserve plusieurs chansons plus "douces" qu'il pourrait rassembler sous forme d'une compilation de "love songs".

“Pendant la pandémie, nous avons ralenti le rythme et observé la beauté des choses autour de nous. On se demandait si c'était la fin. Nous avons traversé ces moments et ces choses folles et je me suis dit que les albums à venir traiteraient de la haine des gouvernements et de tout ce non-sens. Ce serait l'occasion pour moi de voir les choses sous un autre angle et de faire un album plus apaisé, avec des chansons d'amour ou une ambiance à la Simon and Garfunkel.”

Il continue: “J'avais deux chansons comme ça qui étaient en route mais je suis ensuite revenu au rock'n'roll. J'ai à nouveau penché du côté des titres plus calmes et le résultat de cet équilibre est l'album C’mon You Know. Je dois reconnaître que la moitié de l'album est plus chill."