Un album classique de Ronnie James Dio réédité

Holy Diver, l’album culte de 1983, sera bientôt réédité pour célébrer ce qui aurait dû être le 80e anniversaire de Ronnie James Dio.

Ce coffret de 4CDs intitulé Holy Diver : Super Deluxe Edition, contiendra un nouvel arrangement par Joe Barresi (Slipknot, The Bronx), l’album original remasterisé, un live enregistré en Californie en 1983, quelques inédits, Faces B et single edits. Il est prévu pour le 8 juin, soit deux jours avant l’anniversaire du défunt artiste.

Les chansons de l’album Holy Diver ont, pour la plupart, été écrites à l’automne 1982, dans une salle de répétitions aux Sound City Studios à Van Nuys en Californie, là où Tom Petty a enregistré Damn The Torpedoes avec les Heartbreakers et Cheap Trick l’album Heaven Tonight.

Le guitariste Vivian Campbell, qui joue actuellement avec Def Leppard et Thin Lizzy, mais qui a aussi collaboré avec Dio et Whitesnake, a expliqué qu’à l’époque, ils étaient entrés en studio avec "une chanson et demi", "Holy Diver" et une partie de "Don’t Talk To Strangers". C’est seulement une fois entrés en studio que le groupe s’est mis à composer très rapidement 7 titres supplémentaires :

"Ronnie avait des carnets remplis de paroles, et il les modifiait tandis que nous jouions, puis il avait soudain une idée, prenait le micro et commençait à chanter. Et paf ! La chanson était en boîte. C’était aussi rapide. Il était tellement doué que les choses avançaient très vite."

Par ailleurs, le documentaire sur la vie de Ronnie James Dio, Dio : Dreamers Never Die, a été présenté en mars au festival du film SXSW C’ est le premier documentaire sur Dio à être entièrement autorisé par la succession de l’artiste. Selon la description du film, il "plonge dans son incroyable ascension ; du crooner doo-wop des années 50 à ses débuts dans le rock classique au sein du groupe Rainbow, en passant par le remplacement d’Ozzy Osbourne au sein de Black Sabbath, jusqu’à la création du groupe Dio, à son nom. Cette biographie est totalement différente des clichés sur le rock and roll, la drogue et le sexe. Le film parle de persévérance, de rêves et de la capacité à croire en soi".