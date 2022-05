Un Airbnb pour 1€… dans le Moulin Rouge

Les petits chanceux dormiront dans le moulin à vent, celui qui trône au-dessus de la célèbre salle.

Les équipes du Moulin Rouge et d’Airbnb ont en effet aménagé l’intérieur de l’édifice, encore jamais ouvert au public, en une petite chambre mignonne et confortable. Les visiteurs y découvriront des accessoires sortis tout droit du 19e siècle comme des costumes et des lettres enflammées adressées aux danseuses, et des objets et un mobilier typiques de l’Art Nouveau. Cette expérience immersive replongera à coup sûr les visiteurs au temps de gloire du cabaret, fondé en 1889. En plus d’une nuitée au prix symbolique de 1€, les 3 couples suivront une visite privée des coulisses, ponctuée par une rencontre avec Claudine Van Den Bergh, meneuse de revue, et des photos sur scène avec les artistes, qui ne manquera pas de livrer les secrets et anecdotes des spectacles de french cancan.

Et le cabaret situé au pied de la butte de Montmartre met les petits plats dans les grands pour ses hôtes exceptionnels. Un apéro romantique sur la terrasse du Moulin Rouge précédera un repas gastronomique de la cuisine française avant d’admirer en VIP le spectacle Féerie. Un show glamour, monté avec des danseuses de talent, dans la plus pure tradition du music-hall français.