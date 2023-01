Beaucoup de monde s’est essayé à l’analyse du texte de la chanson qu’on pourrait décrire comme "un peu confus". A part "Teen Spirit" qui est une marque de déo, celle utilisée à l’époque par la copine de Cobain, on possède assez peu d’explications. Il faut dire qu’il aurait écrit les paroles cinq minutes avant l’enregistrement. Ceci dit, même si on ne comprend pas l’anglais, on ressent le texte. Puissant, rageur, exutoire aux angoisses existentielles d’un jeune homme torturé.

De manière surprenante, Smells Like Teen Spirit a inspiré un bon nombre de rappeurs. Que ce soit dans les instrumentales ou dans les paroles, les emprunts sont multiples. Le sample le plus connu reste celui de Jay-Z, un fan inconditionnel de Nirvana.