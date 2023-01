Un air deux familles : quand Malcolm McLaren influence Eminem, le punk et la mode

Ce mélange de scratch et de square dance a été produit par un certain Malcolm McLaren. Au milieu des années 70, Malcolm part à New-York et y découvre l’avant-garde d’un rock musclé et provocateur : les Stooges et surtout les New York Dolls, un groupe protopunk auquel il suggérera en pleine Guerre froide de se produire sur scène avec des tenues rouges et des drapeaux soviétiques.

Inspiré par ses rencontres américaines, il décide de produire un groupe qu’il va créer de toutes pièces : les Sex Pistols.

Leur look ne vient pas de nulle part. McLaren possède avec sa compagne Vivienne Westwood une boutique au 430 Kings Road à Chelsea. La devanture est noire, à l’intérieur on y trouve des vêtements en cuir et en latex, des accessoires fétichistes, et son nom répond à trois initiales SEX.

La musique est directe et les concerts sont violents. Ils vont ébranler la très conservatrice Grande-Bretagne, le mouvement punk est né.