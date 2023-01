Un air deux familles : quand le jazz s'invite dans "Le livre de la jungle"

Un autre morceau reste gravé dans nos mémoires, The Bare Necessities, le duo entre Baloo et Mowgli. Disney avait demandé à un habitué, Terry Gilkynson, de composer les chansons du film. Ses propositions seront jugées trop sinistres, est viré et remplacé par les Sherman Brothers qui doivent en faire quelque chose de plus joyeux. Finalement, ils n’arriveront à sauver qu’une seule composition de Gilkynson : Bare Necessities.

La chanson a fait l’objet de très nombreuses reprises. La plus connue est sans conteste celle de Louis Armstrong.

L’optimisme du texte et l’entrain de la musique en ont fait un hymne à la joie de vivre repris par de nombreux artistes tels que Dr. John, Astrud Gilberto et Harry Connick Junior. Le morceau fait aussi le bonheur des fanfares et des arrangeurs de tout poil.