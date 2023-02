Un air de Bretagne dans la recette de crêpes salées de Margaux

La Chandeleur est célébrée chaque année 40 jours après Noël. À l’origine, la forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque solaire et le retour à la lumière. En effet, en ce début du mois de février, les jours commencent progressivement à rallonger.

La crêpe est aujourd’hui devenue un plat phare à tous les âges. On la retrouve sur toutes les cartes des brasseries avec un peu de sucre, de la cassonade ou encore du chocolat et une boule de glace pour les plus gourmands.

La version salée de la crêpe est très souvent appelée la galette Bretonne. Elle est généralement réalisée à base de farine de sarrasin.