Six titres originaux qui sentent bon l’évasion et le lâcher-prise

“Contre-Nuit”, c’est le nouvel EP de Doowy alias Thibaud Demey, artiste découverte des radios publiques francophones en 2021. C’est un album qui démarre sur les plages de Saint-Jean Cap Ferrat. Un endroit qui rappelle à notre jeune artiste ses vacances passées et le sentiment de nostalgie qui va avec, surtout lors de la période difficile de confinement.

J’ai écrit cette chanson parce que pendant le confinement on avait tous envie de se barrer. Ça représente le désir d’évasion, l’envie de partir.

A côté de cela, on y trouve aussi “L’eau du bain”. Titre dans lequel notre Doowy national s’amuse à décomplexer certains clichés sur la masculinité. Sans oublier “Mon étoile” qui est un titre très personnel qui traite de la mort et du deuil et qui rend hommage à la maman de Doowy, une femme inspirante qui ne cesse de vivre dans le cœur de notre artiste bruxellois sensible et particulièrement juste dans sa vision douce et positive de la vie.

Contre-Nuit, c’était prendre des thématiques assez dures mais les alléger avec une musique plus dansante.

Sans oublier “Te plaire”, le dernier hit en date de Doowy, dans lequel tout le monde se retrouve. En effet, le thème est celui des relations amoureuses, parfois - souvent (?) - à sens unique. Pour Doowy, c’est très humain de se retrouver dans ce genre de situations où l' on aime une personne dont les sentiments ne sont pas toujours réciproques. Ca vous parle, pas vrai ?

Les titres de cet EP sont doux, poétiques et surtout très solaires et touchants. Les différentes compositions de Doowy vacillent entre chanson française et disco-pop.

C’est une façon de regarder nos histoires passées avec de la tendresse, les erreurs qu’on a pu faire, les événements heureux ou tristes qu’on a pu vivre, … et arriver à en rire.

Au-delà de la justesse de l’univers de Doowy, nous, on aime beaucoup la philosophie de ce jeune artiste dans le coup sans être too much. Y a quelque chose de sincère, de vrai tout en gardant ce côté fresh et décalé sans prise de tête.

" Contre-Nuit " est mixé par Jean Vanesse (Mustii, Ulysse, Kid Noize) et masterisé par Pieter De Wagter (Stromae, Delta, Barbara Pravi).