Un air 2 familles : "You don’t have to go" d’Eddy Cusic, un air de blues chez C2C

C2C, c’est un collectif de quatre DJ français originaire de Nantes fondé en 1998 et composé de 20Syl, Greem, d’Hocus Pocus, d’Atom et Pfel. Le groupe est un succès, ils remporteront à quatre reprises le titre de champion du monde de DJ. Sur scène, ils proposent un véritable show. Leurs platines inclinées offrent au public la possibilité d’admirer leur technique irréprochable et leur chorégraphie bien huilée. Coté musique, c’est l’éclectisme qui domine, rien ne leur échappe et certainement pas le blues. C’est d’ailleurs ce style qui sera omniprésent dans leur premier EP "Down the road". Sur ce titre, on peut entendre une voix traînante, c’est celle d’Eddie Cusic. Empruntée du morceau "You don’t have to go", la voix d’Eddie fera le succès du morceau.

Dans la famille du blues, Eddie Cusic est l’un de ces géants oubliés. En 1926, Eddie grandira dans une plantation où toute sa famille travaille. Il vivra une enfance pauvre, dure où le temps manque pour aller à l’école. Très jeune, il tombera amoureux du blues. Pour lui, c’est décidé il sera guitariste. Loin d’être encouragé par ses parents, il n’abandonnera jamais ce rêve. C’est au début des années 50 qu’Eddie tentera sa chance. Il fonde son premier groupe avec un gars plus jeune à qui il apprendra la guitare : Little Milton. Mais à l’époque, les Etats-Unis sont en guerre contre la Corée. Eddie Cusic est alors appelé à servir son pays. A son retour, Milton ne l’a pas attendu et a fait cavalier seul. Découragé, il décidera d’abandonner son rêve et il deviendra mécanicien. C’est seulement 25 ans plus tard qu’il reposera ses doigts sur une guitare.

Aujourd’hui, très peu de traces sonores existent sur Eddie Cusic. Un seul album, celui sur lequel il est possible d’écouter le titre "You don’t have to go". Un album qu’Eddie enregistrera très tard dans sa carrière, en 1998, alors âgé de 72 ans. Depuis, C2C est parvenu à redonner un éclat de jeunesse à cette voix Blues née dans le Mississipi.