Un air 2 familles : retour sur les origines du titre "Light my fire" des Doors

Le secret ? Une incroyable intro à l’orgue par Ray Manzarek, un long face à face envoûtant entre celui-ci et la guitare de Bobby Krieger, un tempo de bossa-nova réalisé par John Densmore et bien sûr la voix messianique de Jim. C’est avec ce premier album et "Light my fire" que The Doors obtiendront l’énorme succès qu’on leur connaît aujourd’hui. Et le triomphe est tel que la première reprise du morceau arrive très tôt, un an après la sortie de l’album. Un certain José Feliciano réarrange complètement le morceau et lui donne des sonorités latines. Le morceau du Portoricain est également un grand succès et il remportera même un Grammy award en 1969.

C’est le début d’une seconde vie pour le morceau des Doors qui sera ensuite repris par Jackie Wilson, Young-Holt Unlimited ou encore Shirley Bassey. "Light my fire" c’est finalement l’histoire d’un morceau iconique aux textes jugés provoquant par certains. Mais qui est devenu en un temps record un standard mondial.