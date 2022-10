Cette semaine dans "Un air 2 Familles", Philippe Briot dévoile le point commun entre Woodstock, le rap et un mystérieux tuyau dans la bouche.

En 1969, le chanteur Joe Cocker marque les esprits avec sa reprise de With a little help from my friends des Beatles au festival Woodstock. Cela aura pour effet de propulser sa carrière aux Etats-Unis.