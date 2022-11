Un air 2 familles : quand Sugarhill Gang emprunte la basse de Chic

Dans 1 air 2 familles, Philippe Briot nous explique comment une ligne de basse disco s’est retrouvée dans un des premiers succès du hip-hop.

En 1979, la chanteuse Sylvia Robinson et son mari Joe fondent le label Sugarhill Records, du nom de leur quartier, Sugarhill, à Harlem. A l’époque les temps sont difficiles pour le hip-hop, personne ne veut financer ce nouveau style de musique. Sylvia et son fils vont alors partir recruter les trois membres de ce qui deviendra le groupe Sugarhill Gang : Big Bank Hank, Master Gee et Wonder Mike. Sylvia les enferme dans un studio, et Rapper’s Delight, leur premier single, voit le jour.