Un air 2 familles : Quand Stardust puise dans le répertoire de Chaka Khan

Stardust est un trio composé d’Alan Braxe, Benjamin Diamond et de Thomas Bangalter, membre des Daft Punk. La discographie du groupe se résumera en un seul et unique morceau. Son succès sera malgré tout planétaire et The Music Sounds Better With You est aujourd’hui considéré comme l’incarnation de la french touch.

Pour élaborer ce tube, Stardust a incorporé une boucle de guitare courte mais rudement efficace provenant de la chanson Fate de Chaka Khan. Ce passage de la chanson fut isolé et accéléré afin d’obtenir le résultat final.