Un air 2 familles : quand Selena Gomez emprunte une ligne de basse des Talking Heads

Né d’un père américain vice-amiral de la Navy, et d’une mère bretonne, Tina poursuit ses études d’art à la School of Design de Rhode Island. En 1973, elle fait la rencontre de Chris Frantz, un batteur qui deviendra plus tard son mari, et de David Byrne, chanteur et guitariste.

Ils déménagent à New York où la scène punk bat son plein. C’est là qu’ils vont recruter un claviériste, Jerry Harrisson. Leur groupe s’appellera Talking Heads.

Mais revenons à Psycho Killer. Le morceau est extrait de leur premier album Talking Heads : 77. Il sort en septembre 1977, quelques semaines après la plus grande chasse à l’homme que New York ait connu, celle d’un tueur en série nommé David Berkowitz surnommé "le fils de Sam". C’est dans cette actualité que Psycho Killer, étonnant mélange de paroles sinistres et de groove va devenir le premier succès du groupe.