L’introduction si caractéristique et qui revient de façon lancinante tout au long de la chanson est en fait directement inspirée de la bande originale d’un polar français intitulé "Dernier domicile connu", avec Lino Ventura et Marlène Jobert et dont la musique est signée François de Roubaix. En une dizaine d’années de carrière seulement, ce compositeur décédé en 1975 avait créé un style musical aux sonorités nouvelles.

Les samples de ces morceaux ont d’ailleurs été utilisés, outre par Robbie Williams par Lana del rey, Missy Eliott ou encore Kendrick Lamar.