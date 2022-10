Un air 2 familles : quand Rachmaninov s’immisce dans le "Journal de Bridget Jones"

En 1909, il part pour sa première tournée aux États-Unis. À New-York, il présente son troisième concerto, qui remportera un énorme succès. On lui propose le poste de chef de l’Orchestre symphonique de Boston, il refuse. La première guerre mondiale arrive en Russie, et avec elle la fin des Romanov. En 1917, Rachmaninov émigre aux États-Unis pour fuir la révolution bolchévique. Il ne reverra jamais son pays natal.

Le deuxième mouvement de son concerto n°2 devrait vous faire penser à une scène de film et une chanson de 2001. La scène c’est Renée Zellweger habillée d’un pyjama avec des motifs pingouin en train de mimer les paroles du morceau, la chanson c’est le générique du film "Le journal de Bridget Jones" : All by myself par Céline Dion.