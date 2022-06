Un air 2 familles : quand Oasis s’inspire du glam rock et emprunte une composition du groupe T. Rex

Cette semaine, Philippe Briot nous emmène dans l’univers du glam rock et du groupe T. Rex, dont s’est inspiré Oasis.

T. Rex, emmené par le guitariste Marc Bolan, est créé en 1970. Apparence androgyne, tenues extravagantes, chaussures à talons compensés, maquillage appuyé et paillettes : comme son ami David Bowie, Marc Bolan est l’une des figures pionnières et emblématiques du glam rock.

En Grande Bretagne, le groupe connaît un triomphe fulgurant, grâce à plusieurs succès, dont "Hot love" et "Cosmic dancer". On qualifiera cette mania de T. Rextasy. Mais elle s’arrête brutalement quand Marc Bolan décède d’un accident de voiture en 1977 à 29 ans.

Son héritage restera intact : fin août 1994, le groupe Oasis marque le retour de la brit pop avec son premier album, Definitely maybe, dont Noel Gallagher a composé tous les morceaux. Dans le quatrième, intitulé "Cigarettes & Alcohol", il reprend un riff de guitare de "Get it on", un titre créé par T. Rex en 1971.

Loin de s’en cacher, Noel Gallagher revendique cet emprunt : il déclarera en interview être un grand fan de T. Rex et se félicite de l’avoir remis au goût du jour pour les jeunes générations.