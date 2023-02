Un air 2 familles : quand Nina Simone reprend "Feeling Good"

L’arrangement, Nina l’a réalisé avec Hal Mooney. Il s’agit en fait d’une reprise, celle d’un titre qui fait partie d’une comédie musicale britannique de 1964, The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd. La pièce est une allégorie du pouvoir qui met en scène lutte des classes et antagonismes sociaux. Feeling Good y est chanté par un personnage nommé "The Negro" qui célèbre sa victoire dans un jeu inégal face à deux blancs.