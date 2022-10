Un air 2 familles : quand la dance des années 90 puise dans le répertoire de Herbie Hancock

Herbie Hancock est pianiste et compositeur de jazz. Né en 1940 à Chicago, il fait partie des musiciens les plus influents de sa génération. De formation classique, il découvre le jazz dans son adolescence, et à 21 ans il commence déjà à se faire une petite réputation.

Mais c’est en rejoignant le quintet de Miles Davis, considéré comme un des plus grands ensembles de jazz, qu’il va développer son talent et trouver son style.

Il composera la musique de "Blow Up" tout en continuant en parallèle son travail avec Miles.

"Blow Up", c’est l’histoire d’un photographe londonien à la mode qui trouve des éléments étranges sur des photos qu’il a prises dans un parc : une main tenant un revolver et un corps allongé dans les buissons. Le film obtiendra la Palme d’Or à Cannes. Au casting, on trouve David Hemmings et Vanessa Redgrave, ainsi qu’une jeune actrice débutante : Jane Birkin, dans le rôle de "la jeune fille blonde".

Pour accompagner son piano, Herbie Hancock est allé chercher des proches, et non les moindres : Ron Carter à la basse, Freddie Hubbard à la trompette, Joe Henderson au sax ténor et Jack DeJohnette à la batterie. Tous devenus des légendes du jazz.