Un air 2 familles : quand Jamiroquai emprunte une ligne de basse à un grand batteur de jazz

Idris Muhammad est né sous le nom de Léo Morris en 1939 à la Nouvelle-Orléans. De père pakistanais et de mère française, il commence par jouer du banjo. Ses quatre frères font de la batterie, et Léo n’y restera pas longtemps indifférent. Il a à peine 9 ans quand il se fait embaucher dans une fanfare de Dixieland comme batteur durant le carnaval du Mardi gras. Il tient là son premier cachet : deux billets de cinq dollars et une vocation pour la vie. A 16 ans, on le retrouve sur l’enregistrement Blueberry Hill par Fat Domino.

Il fera de nombreuses tournées avec Sam Cooke, Curtis Mayfield et Roberta Flack. On le retrouvera aussi dans la comédie musicale Air à Broadway et comme résident dans le célèbre Apollo Theatre à New York.

Batteur de rythm and blues et de funk, il est rapidement adopté par la scène jazz et jouera avec les plus grands comme Lou Donaldson, George Benson ou encore Ama Jamal. A partir de 1970, il enregistre quelques disques personnels qui se situent entre le jazz et le rythm and blues. En parallèle, c’est un batteur recherché. Il participera à plus de 140 albums. Discret et humble, Idris Muhammad n’était ni compositeur ni arrangeur. C’était un sideman, un professionnel qu’on appelle pour une session en studio ou une tournée. Il fait pourtant partie des musiciens marquants de l’histoire du jazz et du funk.