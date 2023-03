Un air 2 familles : quand Grace Jones s’inspire du reggae et du tango argentin

Dans Un air 2 familles, Philippe Briot nous parle de la chanson I’ve Seen That Face Before de Grace Jones et de ses influences multiples.

I’ve Seen That Face Before de Grace Jones est sorti en 1980. Son histoire, c’est un face-à-face entre le reggae et le tango.

Grace Jones est jamaïcaine. Pour le reggae, elle a fait appel à un duo également jamaïcain, Sly Dunbar à la batterie et Robbie Shakespeare à la basse. Ce sont eux qui ont développé les rythmiques dites "rockers" qu’on retrouvera sur tout l’album. Ce duo, Sly et Robbie, a produit deux ans plus tôt l’album de Serge Gainsbourg Aux armes et cætera.